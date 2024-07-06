廖嘉豪：澳元或延續對商品及歐洲貨幣優勢

澳元在截至7月4日的一周升幅達1.2%，如預期般做好，並跑贏所有主要貨幣。澳元已升穿上周提及的阻力0.6714，仍可有望上試0.68至0.69水平。

澳洲國內基本因素繼續穩固，上周公布的澳洲5月份零售銷售按月升0.6%，遠好過預期0.3%，當中大部分消費分項包括食品、家居用品、服裝和鞋類均錄得升幅。而澳洲零售銷售在高息環境下仍達360億澳元的2018年高位，反映澳洲消費者在成本壓力下仍願意消費，第三階段減稅在今年下半年生效、聯邦和州政府持續補貼公用事業，以及實際工資和家庭收入增加，皆對下半年消費者有利。

雖然澳洲家庭或較傾向儲蓄財政刺激下的額外入息，但低收入家庭則更大機會花掉額外可支配收入，財政刺激和勞動力市場緊張仍有利整體消費增長。

澳元的外部環境同樣保持健康。中國購買內房庫存或有助鐵礦石價格保持強韌，支持澳洲貿易條件反彈，鐵礦石(澳洲對中國最大的大宗商品出口)價格也可能在2025年扭轉近期跑輸乳製品(新西蘭主要出口)和油價(加拿大主要出口)趨勢，皆有利澳元兌紐元中期上試1.12至1.13，澳元兌加元中期或上試0.95至0.97。

澳元對歐洲貨幣優勢亦較明顯。瑞士6月整體CPI及核心通脹升幅皆低過市場預期，增加央行鴿派風險，同時鞏固瑞郎的融資貨幣地位，澳元兌瑞郎或可上試2023年6月高位0.6170及2023年1月高位0.65。

雖然執筆時仍未舉行第二輪法國選舉，但不論結果如何，法國政局在大選後或仍不穩，政策能見度非常有限，法國在歐洲的影響力或將大幅減少，歐元兌澳元已跌穿2024年1月低位1.6130，目標或為2023年6月低位1.59。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪