陳政深：港股第三季料仍處下降格局

港股踏入七月初段有喘穩迹象，恒指重上18,000點水平，看似調整完成，但港股目前欠缺向上催化劑。中港經濟仍然危如累卵，月中之三中全會，暫難期望對經濟或市場憧憬有立竿見影之效，第三季港股或仍處反覆向下之格局。

短線技術上，恒指仍未突破五月中以來形成的下降軌，指數在18200點的阻力實相當明顯，再加上港股仍欠缺正面催化劑，整體七月份或仍面對易跌難升之局面。

據攜程最新之數據顯示，今年暑期國內旅遊市場保持穩步增長，境內酒店、機票搜索熱度均同比上漲20%以上。同時，長線遊亦為暑期主力，以目前數據看，佔比超過七成。當中東北、西南地區旅遊訂單同比分別增長40%、25%。上海、北京、成都、廣州、西安、烏魯木齊、杭州、重慶、南京、深圳是暑期國內十大熱門旅遊城市。

走勢上，攜程5月中曾升至逾450元之高位，其後反覆回落，並形成短期下降通道，踏入七月顯著反彈，並向上突破通道，意味是輪跌勢或暫告一段落，其上望首個阻力為400元之齊頭關口及50更線所在。一旦突破，不難再次挑戰450元之阻力位，在基本因素驅動下，中線亦具收集價值。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)