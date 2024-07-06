美聯布少明：6月十大屋苑租務個案按月升逾11%　創9個月新高

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，6月份住宅租務進一步活躍，十大屋苑租務個案持續攀升。綜合美聯分行資料，統計十大屋苑6月於市場的租務個案，合共錄396宗，較5月355宗按月上升約11.5%，連升2個月，並創9個月新高。

若將6月十大屋苑劃分，當中6個屋苑租務宗數按月上升，升幅最多的是沙田第一城，6月錄64宗租務，按月勁升6成，宗數同樣是十大屋苑之中最多。黃埔花園宗數按月升約47.4%，升幅排第二位；海怡半島與美孚新邨分別升約35.1%及約33.3%；新都城及麗港城租務宗數則分別升約29%及約18.2%。

至於餘下4個屋苑租務宗數按月下跌，跌幅最大的是康怡花園，宗數按月下挫約44.4%至15宗，並成為十大屋苑之中租務最少的屋苑；映灣園按月跌約13.2%，而太古城及嘉湖山莊均錄少於1成的跌幅。

隨着租務個案進一步暢旺，帶動6月份住宅租售比率續升。以美聯物業促成的住宅租務及買賣個案作計算，美聯住宅租售比率(即美聯物業促成的住宅租務佔住宅租務及買賣的比率)6月錄約74%，較5月約60%按月增加約14個百分點，創8個月新高。