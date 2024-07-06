陳鳳珠：內地推動人工智能產業標準化體系建設

工信部等四部門發布新版《國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南(2024版)》，其中提到至2026年標準與產業科技創新的聯動水平持續提升，新制定國家標準及行業標準50項以上，引領人工智能產業高質量發展的標準體系加快形成，開展標準宣貫和實施推廣的企業逾1,000家，標準服務企業創新發展的成效更加凸顯。而內地參與制定的國際標準20項以上，促進人工智能產業全球化發展。

近年人工智能發展迅速，但同時引伸安全性及道德性等問題，因此必須加強規範，制定標準引領行業健康發展。人工智能產業鏈包括基礎層、框架層、模型層、應用層等四個部分，其中基礎層包含算力、算法和數據；框架層指用於模型開發的深度學習框架和工具；模型層指大模型等技術和產品；應用層指人工智能技術在行業場景的應用。

而人工智能標準體系結構包括基礎共性、基礎支撐、關鍵技術、智能產品與服務、賦能新型工業化、行業應用、安全/治理等七個部分。新的指南新增賦能新型工業化標準，主要包括研發設計、中試驗證、生產製造、營銷服務、營運管理等製造業全流程智能化標準及重點行業智能升級標準，反映人工智能技術在新型工業化發展的重要性。

同時，指南亦加強人工智能技術、產品、系統、應用、服務等全生命周期的安全要求，包括基礎安全、數據、算法和模型安全；網絡、技術和系統安全；安全管理和服務、安全測試評估、安全標註、內容標識、產品和應用安全等標準。

預期新指南將有助推動內地的人工智能發展，而2024年世界人工智能大會於本周四在上海展開，今年主題圍繞核心技術、智慧終端、應用賦能三方面，並聚焦大模型、算力、機械人、自動駕駛等重要領域。各大型科技企業、電訊商將參與，留意會議的內容及企業發布，或會再次掀起人工智能相關概念的熱潮。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)