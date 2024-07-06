陳樂怡：恒指短線缺催化劑

美國聯儲局6月會議紀錄顯示，絕大多數局內官員認為美國經濟增長逐漸降溫。與會者認為，近幾個月來通脹向2%目標回落取得了進一步溫和的進展，但回落速度不夠快，不足以令局方減息。局內官員重申，啟動減息前要有更多數據，令他們對通脹達標的信心增強。部分與會者稱貨幣政策應該做好準備，應對意外的經濟疲弱。

近期美國經濟數據初現降溫信號，包括ISM服務業指數意外收縮，職位空缺一度降至五年低位。但數據不時反覆，官員態度傾向審慎。預計通脹及就業數據需要持續加快回落，才能促成9月減息決定。未來一周內地將會公布6月信貸、進出口數據，中美通脹亦將揭曉。恒指短線仍欠缺催化劑，料守250天線(17,500點)。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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