鄺紫珊：AI產業投資熱度不減

美股強勢持續，經過近期一輪調整後又再重拾升軌，相信在美國大選前，美股上升趨勢可以延續，加上經濟穩健及在科技股帶領下，後市可持續看好。

今年上半年美股交出亮麗的成績。展望後市，隨着美國經濟走向「軟着陸」，加上預期聯儲局下半年仍有減息空間，配合人工智能(AI)帶來的產業發展仍將持續，標普500指數及納斯達克指數不斷攀高下，對美股仍維持樂觀態度，但預期短線會較波動。

上半年跌幅較深的電動車龍頭企業特斯拉(Tesla)，最近股價已重回上升軌道，股價已連續多日強勁反彈，主要是因為反映第二季交車數據表現優於預期，以及預定發表自動駕駛計程車(Robotaxi)等題材。

有外媒報道，Tesla公布第二季總付運量，共生產41萬輛、交付44.4萬輛，優於該公司就市場估計約43.8萬輛，以及美國華爾街平均預期約42萬輛。另一方面，公司將重新定位為AI公司，而不僅僅是一家電動車製造商。Tesla的8月自動駕駛計程車即將亮相，將向市場展現Tesla可以成為AI領導者，這讓Tesla股價再向上衝高，市值增加逾600億美元。

另外，OpenAI推出ChatGPT，全球掀起AI熱潮，市場對AI強勁需求的信心，產業相關的晶片製造直接受惠，其中台積電更在此波AI浪潮佔據十分重要的關鍵地位。台積電今年在AI強勁需求驅動下，以美元計的營收可望增長21至26%。台積電營運展望樂觀，在AI晶片龍頭英偉達(Nvidia)加持下，料可帶動台積電今年股價升勢加速，投資者可繼續多加注意。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊