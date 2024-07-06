曜熊理財：非美元資產添吸引力

標準普爾500指數本周首次收於5,500點之上，納斯達克指數亦持續攀升。恒生指數在能源和石油板塊大幅增長帶動下，部分回補了之前的失地，這歸因於油價上漲。恒指繼續在18,000點區域徘徊，等待進一步的消息為指數和整體市場提供新方向。然而，即使港股市場於周一休市，美股周四假期休市，恒指的交易量仍不受影響，這表明市場一些波動性和動力持續向好。

內地科技和電動車板塊的波動性有所增加，因中國和歐盟未能就進口該貿易區的中國電動車關稅達成協議。歐盟向中國生產的電動車加徵17.4至37.6%臨時進口關稅，中國只有4個月的時間達成協議，否則關稅將正式生效。如果確認了這樣的關稅，歐洲和中國的貿易關係將惡化，並導致中國實施報復手段。

匯市方面，日圓兌每美元持續轉弱，周三曾低見161.95，續創38年新低。海外投資者繼續投資於日本資產，主因低利率和貨幣潛在上升空間為投資者帶來可觀潛在回報，推動日經平均指數本周再創歷史新高。

隨着美國經濟出現放緩迹象，美國國債孳息率回落，聯儲局減息機會有所提高。因此，對於那些更願意承擔風險的投資者，可以充分利用貶值的外幣尋找探索非美元計價資產的良好機會，以實現投資和輔助貨幣升值的潛在資本收益。

曜熊理財策略分析員顥軒