郭家耀：消費股宜保持觀望

世界各地零售業均受不同程度衝擊，高通脹及宏觀經濟前景不明，令消費者保持謹慎開支，網上平台興起、大打高性價比產品，亦令品牌承受極大壓力。政府統計處公布，本港零售連跌3個月，5月份零售額臨時估計為305億元，按年下跌11.5%，差過市場預期；銷貨量按年下降12.9%，同樣較市場預期更差。按年跌幅最大是汽車及汽車零件，大跌29.8%；其次是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，按年減少21.4%；百貨公司及服裝亦分別下滑21.1%及18.8%。五一假期受天氣欠佳影響，加上內地客消費習慣改變及港人北上消費，零售市道持續疲弱。中央最近公布進一步優化個人遊計劃，以及提高內地旅客免稅額度，對促進本港零售業應有幫助，但成效仍需觀察。

內地市場情況亦好不了多少，化妝品牌歐萊雅行政總裁日前表示，預計今年整體美容市場的增長將放緩，因為在經歷多年的快速增長後，中國市場的疲軟對銷售造成壓力。預計今年全球美容市場將增長4.5至5%，較早前有所下調，中國長期以來一直是歐萊雅的增長引擎，消費者熱愛其高端化妝產品。消息拖累歐萊雅股價下滑，同業雅詩蘭黛及妮維雅的表現亦受壓。

另一方面，全球最大體育用品公司Nike公布截至5月底止第四季業績，雖然盈利優於市場預期，但收入下跌並警告今季收入或減少10%，公司預計新一年度收入錄得中單位數跌幅，與管理層3月時預期將錄得增長，有顯著落差。消息拖累Nike股價應聲急跌，其他體育用品股份表現亦受壓。Nike行政總裁表示通脹高企令消費者變得謹慎，與此同時，快速時裝和社交媒體加速時裝周期，迫使品牌作出調整，Nike產品發展部門已引入新方法加快產品面世，效果需要時間驗證。

與此同時，主打低價的電商平台大行其道，威脅歐美當地零售業市場，近日有報道指歐盟正在制訂計劃，對從拼多多旗下Temu和SHEIN等中國在線零售商購買的廉價商品徵收關稅，歐盟執委會亦將建議取消目前150歐羅的免稅門檻，美國亦擬實施類似的措施打擊跨境電商。不過，消費者眼睛是雪亮的，產品價差明顯，而且品質良好，就算加上關稅之後，相信仍會受到消費者歡迎，並不能扭轉目前各地零售業的困境。

回顧在港上市的消費股，不難發現股價大多處於明顯弱勢，宏觀大局如此，相信走勢並不容易在短期內扭轉，目前只宜保持觀望。

獨立股評人郭家耀

(筆者本人及相關人士沒持有上述股份)