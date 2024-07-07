【星期一‧炒啲乜】鮑威爾聽證會與中美通脹數據來襲　恒指可收復萬八關？

美股於下半年開局繼續強勢，標普500指數與納斯達克指數雙雙刷新歷史新高，港股恒生指數則仍然受制於萬八點心理關口。資金轉為炒股不炒市，高息「中特估」繼續是市場焦點，石油、電訊等板塊表現較佳。

展望今周，美國聯儲局主席鮑威爾將出席半年一度的參議院銀行委員會聽證會，就最新金融狀況作出匯報。上周他在歐洲央行年會上提到當局在改善通脹方面已取得進展，但需有更大信心才會開始減息，言論成為美股做好的催化劑之一，且看今周其言論又會被市場如何解讀。

此外，內地本周將公布居民消費價格指數(CPI)、生產物價指數(PPI)、貨幣供應；美國亦會公布CPI、PPI，數據表現將左右市場對聯儲局減息步伐的預期。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、【陳鳳珠：內地推動人工智能產業標準化體系建設】

2、【陳樂怡：恒指短線缺催化劑】

3、【鄺紫珊：AI產業投資熱度不減】

4、【曜熊理財：非美元資產添吸引力】

5、【郭家耀：消費股宜保持觀望】

6、【葉尚志：恒指受制18520點】