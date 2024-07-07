山頂南區上半年共錄59宗買賣　累計涉資近71億元

中原何兆棠表示，受惠於全面撤辣，以及多項吸納人才措施，2024年上半年山頂南區整體交投氣氛向好，買賣及租賃均錄上升，當中一手及二手市場合共錄得約59宗買賣，成交金額達約70.92億元，成交宗數較2023年下半年23宗上升約1.6倍，成交金額亦較去年下半年33.16億元上升約1.1倍。

其中，一手成交更由2023年全年錄1宗，急升至16宗，升幅約15倍，涉資約28.87億元。二手豪宅錄43宗買賣，較2023年下半年錄23宗急升87%，當中分層單位佔34宗，洋房佔8宗，以及1宗屋地。成交金額方面，上半年總二手成交金額約42.05億元，較2023下半年的33.16億元上升約26.8%。

租務市場方面，何兆棠稱，2024年上半年錄約216宗租賃成交，較2023年下半年約192宗，上升約12.5%，總成交金額亦上升約14.9%至2,548萬元。主要受惠於政府擴大「人才清單」，以及推出新資本投資者入境計劃，大批專才來港就業，對住屋的需求及要求增加，推動豪宅租賃。

展望後市，何氏表示，二手市場方面，撤辣後樓價繼續尋底，不少二手業主將減幅由約10%擴至約20至30%，反映二手業主換樓或減持決心頗大，預料，山頂南區整體交投量會逐步回升，惟升幅會放緩，料全年交投量仍會有30%升幅，而一、二手豪宅市場則會呈現兩極化現象，料全新豪宅樓價會平穩向上，而二手洋房的樓價則會有約10至25%調整。