新盤周末成交平淡　惟個別項目收票反應理想

新盤市場於周六及周日(6,7日)暫錄約16宗成交，較對上一周約27宗跌約四成。啟德跑道區全新項目首個周末對外開放示範單位及收票，市場反應理想，兩日已接獲約2,000票。

●啟德柏蔚森I兩日收約2,000票

●屯門兆康NOVO LAND第3B期一房成交價385萬元

●西南九龍維港滙四房成交價4,808萬元

●九龍灣泰峯兩日沽3伙

王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，周六及周日(6,7日)錄得約3宗成交。最新售出單位包括2B座11樓F室，實用面積273方呎，開放式間隔，成交價405萬元，呎價約14,835元。

●旺角傲寓高層一房呎售19,438元

●長沙灣恒珀折扣率增至30%變相減價

恒和地產發展的長沙灣恒珀，上月以折實平均呎價約18,754元推出首批30伙，開售兩周未聞成交。在剛過去周五(5日)修訂價單，調整折扣率至最高30%，折實平均呎價降至約15,629元，變相減價約16.7%，折實價由427.7萬元起。

●日出康城PARK SEASONS兩房交易告吹

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，新近錄得交易告吹，涉及單位為2A座31樓A室，實用面積448方呎，兩房間隔，原本於上月22日以681.4萬元售出，呎價約15,210元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約報未有進展。