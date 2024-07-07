新盤周末成交平淡 惟個別項目收票反應理想
2024年07月07日 22:01
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新盤市場於周六及周日(6,7日)暫錄約16宗成交，較對上一周約27宗跌約四成。啟德跑道區全新項目首個周末對外開放示範單位及收票，市場反應理想，兩日已接獲約2,000票。
●啟德柏蔚森I兩日收約2,000票
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森I，最新公布截至周日(7日)晚上8時，已接獲約2,000張入票，按首兩張價單共提供142伙計，已錄超額認購逾13倍。發展商指，自周六(6日)對外開放示範單位及展銷廳後，累計參觀人次約8,000人，收票情況理想。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期一房成交價385萬元
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周日(7日)以385.79萬元售出Fiskars 第2A座31樓F室，實用面積303方呎，採一房間隔，呎價約12,732元。
●西南九龍維港滙四房成交價4,808萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，兩日連沽3伙。其中，維港滙II的第1座2樓A室，為實用面積1,536方呎的四房單位，以4,808萬元售出，呎價約31,302元。
●九龍灣泰峯兩日沽3伙
王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，周六及周日(6,7日)錄得約3宗成交。最新售出單位包括2B座11樓F室，實用面積273方呎，開放式間隔，成交價405萬元，呎價約14,835元。
●旺角傲寓高層一房呎售19,438元
其士國際(00025)與市建局合作發展的旺角傲寓，周日(7日)以647.3萬元售出27樓F室，實用面積333方呎，一房間隔，呎價約19,438元。
●長沙灣恒珀折扣率增至30%變相減價
恒和地產發展的長沙灣恒珀，上月以折實平均呎價約18,754元推出首批30伙，開售兩周未聞成交。在剛過去周五(5日)修訂價單，調整折扣率至最高30%，折實平均呎價降至約15,629元，變相減價約16.7%，折實價由427.7萬元起。
●日出康城PARK SEASONS兩房交易告吹
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，新近錄得交易告吹，涉及單位為2A座31樓A室，實用面積448方呎，兩房間隔，原本於上月22日以681.4萬元售出，呎價約15,210元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約報未有進展。