新界藍籌屋苑一個月連減三口價　兩房戶僅368萬元沽

藍籌上車屋苑劈價吸客，天水圍嘉湖山莊兩房單位，約一個月連減三口價共70萬元，終以368萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯黃志佳表示，小西灣藍灣半島3座中層H室，實用面積約565方呎，套三房間隔，獲同區用家垂青，近期叫價約818萬元，議價後以約790萬元成交，呎價約13,982元。

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新界區

●利嘉閣張啟源稱，天水圍嘉湖山莊賞湖居2座高層E室，實用面積約447方呎，兩房間隔，6月初叫價438萬元，降價三次，最終以368萬元售出，呎價約8,233元，累積減價70萬元，減幅約16%，新買家為區內租客。

●中原梁璟華指，深井縉皇居1座低層B室銀主盤，實用面積約653方呎，兩房連儲物房間隔，望海景，獲外區租客垂青，單位原先叫價780萬元，最終減價62萬元，以718萬元成交，呎價約10,995元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山新港城L座低層3室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望園景，放盤3個月，叫價500萬元，近日終減價至491.8萬元成交，減價8.2萬元，呎價約13,548元。

●中原龐耀昌表示，大圍名城7月暫錄約兩宗買賣，包括盛薈1座南翼高層D室，實用面積約686方呎，套三房間隔，日前議價後以1,053萬元獲承接，呎價約15,350元，新買家為外區用家。

●美聯王子超指，上水皇府山5座中層B室，實用面積約872方呎，叫價1,030萬元，同區客沽出兩房單位，減價80萬元，以950萬元購入，呎價10,894元，同類型四房戶做價罕見低於千萬元。