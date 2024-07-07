快手推影片生成AI　未來擬加大投資創新

論壇上，可靈推出更加清晰的高畫質版，以及首尾幀控制、鏡頭控制等新功能，同時，創作者單次生成的文生視頻時長增加至10秒。可圖則正式開源，力求激發行業活力，共建一個更為繁榮的文生圖大模型社區生態。

快手高級副總裁、主站業務與社區科學線負責人蓋坤表示，未來將繼續加大在AI領域的投入，大力推動技術創新，「堅定地為用戶做最好的AI技術」。

蓋坤介紹，快手搭建了以「快意」語言大模型、推薦大模型、視覺生成大模型為核心的大模型矩陣，其中，快手的推薦大模型SIM，具備十萬億參數的規模。

快手副總裁、大模型團隊負責人張迪表示，將用大模型技術重塑業務，通過「升級理解、創新互動、探索生成」，在內容生產方面，打造「新一代AIGC創作、素材工具」和低門檻、智能化的內容生產體驗；在內容消費領域，升級平台的內容理解和分發體系，提升用戶消費體驗。

據了解，基於快意大模型搆建的視頻腳本生成，直播實時腳本生成、廣告線索客服，疊加數字人技術，助力商業化廣告主低成本生成高品質的視頻和直播內容，提升線索轉化效率。

快手商業化外循環和AI商業產品負責人劉逍透露，半年來，近2萬平台商家借助大模型能力實現智能化經營。相比今年1月，今年6月的AIGC月活躍客戶數增長了8倍。劉逍表示，磁力開創、女媧數字人、π數字員工等新工具將持續為商家深度賦能，創新和深化AI技術在商業化中的應用。

而在本次WAIC論壇上，可靈AI基礎模型再升級，推出更加清晰的高畫質版，以及首尾幀控制、鏡頭控制等全新編輯能力，同時，創作者單次生成的文生視頻時長增加至10秒。

可靈於6月6日正式發布文生視頻功能，隨後推出視頻續寫等多項新功能，支持用戶最長生成約3分鐘視頻。可靈以真實世界物理規則為基準，生成的視頻展現出電影級別的畫質與動態效果，甚至能夠模擬大幅度的物理運動。

蓋坤介紹，截至目前，已有超過50萬用戶申請可靈的內測資格，視頻生成數量達700萬。團隊也將繼續提升模型基礎質量，增強畫質清晰度，并引入更多創新功能，以滿足用戶多樣化需求。

快手視覺生成與互動中心負責人萬鵬飛表示，最新發布的版本中，可靈在運動生成、生成時長、物理規律、視頻畫質、指令響應、圖生視頻、視頻可控性等7方面的表現進一步升級。

另外，中國計算機學會(CCF)宣布與快手共同成立「CCF-快手大模型探索者基金」，並同步開啟基金申請通道，旨在應對AI技術迅猛發展的趨勢及業界對前沿技術的迫切需求，聚焦新一代大模型的關鍵技術研發。據悉，雙方致力於深化學術研究與工業實踐的融合，共同培育大模型領域的科研及工程技術人才。基金特別針對「大語言模型」、「視覺理解與生成」、「視頻處理大模型」、「代碼大模型」及「語音大模型」5大領域，於本年度推出共計12個研究項目，每項課題最高可獲30萬元人民幣的支持。