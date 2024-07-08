惠譽：中國城投債風險仍存在

地方政府融資平台債務(城投債)風險影響外界對中國經濟的信心，其再融資又往往會抽走市場的流動性。評級機構惠譽表示，城投債風險已得到臨時緩解，12個重點監控省份中已有一半壓低了城投債規模，但長期解決方案仍存風險。

惠譽評級亞太區國際公共融資評級高級董事胡暘瑞表示，地方政府為貸款條件重新協商等，已大幅緩解城投的短期流動性壓力；政府還優先發行了特殊再融資債券，緩和「網紅」區域的城投流動性風險，順勢減輕部分隱性債務負擔。面對當前「資產荒」，銀行亦得盡快為存款資金尋找出路，有利城投壓縮融資成本和債務展期。

然而，城投仍在「債冚債」，且絕大多數高槓桿、低利潤，又要增加投資助當局穩經濟，效益存疑。2022年資產回報率平均僅得1%，遠低於2011年的3%，又引述國際貨幣基金組織(IMF)統計，30%城投的EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)不夠還息。

胡指，許多項目仍要依賴賣地和其他財政收入來還債，亦不排除回款周期延長，日後出現超長期專項債也不令人意外。按目前趨勢，解決城投問題仍有較長的道路，「應該不出乎意料，地方政府債仍維持上升」。