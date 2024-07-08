李偉傑：恒指250天線水平整固 車股首選比亞迪
2024年07月08日 11:02
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上周五（8日）美股反覆做好，人民銀行將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作，以支撐人民幣走向，華盛證券財富管理部董事李偉傑則表示，此舉對港股的幫助有限，因港股現時仍憧憬有更多有利的股市的國策出台，料恒指於250天線水平（約17,515點）整固。李亦提到，港股市況料續側重於「中特估」為主，即高息、估值相宜、不太受外圍影響的國企股份，走勢或較為理想。
有報道指今年上半年，中國成為以色列第一大汽車供應國，李認為相關正面消息未必能提振車股的表現，但指出市場正逐漸消化板塊被歐盟徵收臨時關稅的消息。至於選股上，李較推薦龍頭比亞迪(01211)，因為其在海外市場佔比有優勢，加上歐盟所徵收的稅率較同業為低，建議投資者可以於250天線，約220元水平考慮吸納。
市場減息預期升溫，推高國際金價上周五創下逾1個月新高。李認為金價除有減息預期推動外，各國央行增持亦是炒作原因之一，預期金價仍有一定條件破頂。李建議投資者想投資黃金相關股份，可優先選擇和金價較脗合的黃金ETF。至於金礦股則可選擇紫金礦業(02899)，股價早前於金價調整時，曾回落至100天線水平後有反彈，反映股價於相關水平有支持，投資者可待股價回落至16元水平再部署。