李偉傑：恒指250天線水平整固　車股首選比亞迪

上周五（8日）美股反覆做好，人民銀行將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作，以支撐人民幣走向，華盛證券財富管理部董事李偉傑則表示，此舉對港股的幫助有限，因港股現時仍憧憬有更多有利的股市的國策出台，料恒指於250天線水平（約17,515點）整固。李亦提到，港股市況料續側重於「中特估」為主，即高息、估值相宜、不太受外圍影響的國企股份，走勢或較為理想。