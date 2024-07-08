遭富瑞降目標價至91元　新地跌近1%

該行指，即使公司的每股派息低過市場水平，預測2024財年股息率達5.6%，明年或可增至6.5%。該行之前曾指，新地大部分IP項目應在2025/2026財年完成，加上合約銷售額不斷改善，很可能會大幅增加公司的現金流，並在中期內提高派息率。

該行指，5至6月的一手住宅銷售較3至4月有所放緩，但仍與疫前水平相當。在經歷第二季強勁表現後，地產商必須重新定位推出的產品，並使產品多樣化，以避免在庫存量大的地區出現擁堵。惟整體而言，考慮到利率較疫情前有所提高，需求仍健康。

零售方面，該行指，大商場受港人北上消費影響，只是大商場比規模較小的商場更容易吸引到更優質品牌。市場錄稍微正面回調，但續租仍不免受壓。寫字樓續租仍呈負面走勢，觀塘The Millennity出租率已達50%，新需求來自政府及教育部門，私人需求仍疲軟。