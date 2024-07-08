港府：研提升政策間聯動　投資移民範圍無意加入住宅

港府為吸引資金來港，先後推出單一家族公室利得稅寬免、「新資本投資者入境計劃」(俗稱投資移民)等措施及計劃，惟坊間有指政策欠聯動性。財經事務及庫務局局長許正宇表示，會研究將吸引家族辦公室的政策舉措，與「新資本投資者入境計劃」有更多聯動，但強調無意將住宅房地產納入為合資格的投資範圍。

他解釋，住宅樓供求敏感，加上屬民生性，而且「新資本投資者入境計劃」是希望吸引資金投放在金融市場及非住宅房地產，以增加市場流動性。另外，若「新資本投資者入境計劃」的申請人，有意利用在港設立家族辦公室配置3,000萬元，局方會安排人手跟進，而投資目標也會作出一定安排。

「新資本投資者入境計劃」今年3月推出，申請人須在港投資3,000萬元，其中包括將最少2,700萬元投資於合資格的金融資產及非住宅房地產；以及最少300萬元投資在「資本投資者入境計劃投資組合」，用作支持香港創新及科技行業發展。

許正宇指，「資本投資者入境計劃投資組合」由港投公司負責營運，組合內的投資項目等詳情，亦有資金鎖定期等要求，將在今季內闡述清楚。

投資推廣署署長劉凱旋補充，截至上周五，共接獲346宗申請，當中214宗申請已經完成淨資產審查，原則性批准117宗，有4宗已完成在港投資，認為成果不錯。

有立法會議員關注局方不接受聯名戶口作為證明資產。劉氏解釋，聯名戶口是由共同擁有，難以界定資產控制權，即多少資金由申請人控制。儘管計劃門檻是3,000萬元，但是吸引高淨值人士，即資產達3,000萬美元人士來港，若全家只有3,000萬元資產未必是目標客群。