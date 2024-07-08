港府擬年內向立法會提草案 豁免REIT及期權莊家印花稅

為提升本港金融市場競爭力，財經事務及庫務局計劃年內向立法會提交條例草案，豁免房地產投資信託基金(REITs)轉讓，以及期權莊家證券經銷業務印花稅，預計每年少收約10億元稅收。香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，這有助提升REITs的流通性和吸引力，相信能配合REITs互聯互通、政府資助REITs來港上市等措施，放大措施之間的協同效應。

現時在港交易REITs與證券無異，須交買賣雙方各0.1%的印花稅。不過，現時大部分主要國際市場，包括內地、日本、新加坡、美國等，買賣REITs一般均無須繳付印花稅。

蔡鳳儀透露，一直有不少潛在有意在港發行REITs的公司與當局聯繫，但受到估值等因素影響進度，希望息口回落、REITs獲納入互聯互通，能吸引更多REITs上市。

香港交易所副行政總裁姚嘉仁補充，高利率環境不利REITs的發展，但亞洲區內仍有不少資源可以發展，只是企業對於利用REITs作為融資工具的認知度不高，認為香港未來應提供更多相關的人民幣投資選項。

蔡氏又預告，計劃今年提出引入REITs的法定協議安排和強制收購機制，稍後將向立法會提交建議。

引入REITs的法定協議安排和強制收購機制的市場諮詢已於今年5月結束，證監會在諮詢文件中提到，冀於現屆立法會任期2025年12月結束前完成立法程序。