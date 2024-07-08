捲土重來！珀薈酒店再次全幢出售　意向價減至約2.4億元

世邦魏理仕表示，該行獲委託出售尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店全幢，截標日期為8月1日。消息指，項目意向價約2.4億港元，業主去年底亦曾放售物業，當時意向價約3.8億元，反映是次大幅減價約36.8%。

酒店全幢樓高20層，總批則建築面積約24,551方呎，物業於2015年改建為精品酒店，提供63個酒店房間，設有小型健身室及多用途會議室。酒店19樓為餐廳，頂層空中觀景天台可遠眺維港煙花海景。物業位置鄰近尖沙咀商業區及大型商場，距離高鐵西九龍總站約10分鐘內車程。

甄浚岷表示，項目適合改裝為學生宿舍，地點毗鄰為香港理工大學，另外三大院校包括香港都會大學、香港城市大學及香港浸會大學亦在10至15分鐘內即可抵達。政府在2023年施政報告中宣布，提高八大院校非本地生比例上限由20%增至40%。鑒於本地大學宿位供應持續不足，非本地學生人數大幅上升，租金料會進一步上揚。

此外，政府近年推出多項人才入境計劃，包括優秀學生計劃、科技人才入境計劃等，內地學生及訪港學者人數持續上升。受惠於高鐵及各口岸交通網絡等完善配套，不少家長有意及早讓子女到港升學，項目是最鄰近理工大學可出售的酒店，亦可提供潛在130至150個床位。

世邦魏理仕香港資本市場董事黃懿誠稱，為滿足強大的學生住宿需求，部分大專院校及投資者斥資收購酒店改裝為學生宿舍，在市場及政策因素的帶動下，學生宿舍物業需求穩定上升，料項目吸引更多投資者的注意。