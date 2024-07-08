黃金海灣首推139伙　折實平均呎價9988元　入場184萬起

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，周一(8日)公布項目第1期意嵐的首張價單，提供139伙，折實平均呎價約9,988元，較同區10個月前推出的項目低約10%，亦是整體新盤市場8年來最低。開放式戶折實價由184萬元起。

集團地產開發部董事總經理李炳餘形容，首批單位為「黃金西餅價」，希望可以吸引更多西餅客。首批單位包括72伙開放式戶，58伙一房單位，9伙兩房單位，實用面積由206至444方呎。

價單設有4項付款方法，扣除最高12%折扣後，折實價介乎184.2萬至436.9萬元，折實呎價由8,908至11,889元。入場單位為5B座8樓K室，實用面積206方呎，折實呎價8,942元。

一房售價最低為5A座7樓H室，實用面積302方呎，折實價296.2萬元，折實呎價約9,808元。兩房售價最低為5A座5樓D室，實用面積444方呎，折實價395.5萬元，折實呎價約8,908元。

資料顯示，同區位於掃管笏的凱和山，於去年9月推出首批140伙，當時折實平均呎價約11,088元。整體新盤市場對上一個折實平均呎價低於1萬元的項目，要追溯到2016年7月推出的屯門豐連，當年首批折實平均呎價8,826元。