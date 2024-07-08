經絡按揭：港樓下半年仍有挑戰　料全年樓價橫行

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，港府年初宣布全面撤辣後，3月份樓市一度出現「小陽春」，惟次季尾樓市再度放緩。按揭市場方面，雖然政府上半年先後推出放寬按揭措施，惟本港息口持續高企，負資產個案更創20年新高，市況仍有暗湧，銀行對按揭業務取態偏向審慎。

他預期，下半年香港樓市仍面對不同的挑戰，仍要視乎外圍及本地政經因素影響，若未有利好因素出現，相信下半年的樓按市場將持審慎態度，樓價全年將續繼橫行，且有3至5%的波幅。

美國不排除最快於今季開始減息。曹指，如美息下跌，本港拆息或跟隨回落，將紓緩使用H按業主的供樓壓力。港元最優惠利率(P)方面，料下調空間有限下，年內本港銀行新造按揭息率將維持4厘或以上水平。

展望全年，他估計全年樓花按揭大增逾2倍，並有望挑戰3年新高。據該行內部統計，今年已推售的樓花新盤中，約6成買家選用即供付款方法，相比去年佔比約1成半急增4成半，預計全年樓花按揭宗數有望挑戰約5,000宗，比去年全年1,581宗大增逾2倍。現樓按揭則受惠新盤續以低價開售，下半年二手市場將持續受壓的情況下，將影響下半年現樓按揭數字，料全年現樓按揭約55,000宗，比去年全年73,906宗下跌逾2成半。

自上半年起，銀行對按揭業務的取態180度轉向，批核準則更趨審慎。受樓市交投放緩及息口持續高企等因素影響，料下半年銀行審批按揭將保持謹慎持平，偏向批給優質客戶或樓盤。由於按揭市場於下半年仍然受壓，料新取用按揭將出現負增長，全年宗數及金額料只有約45,000宗及2,000億元，按年回落約1成及1成半。