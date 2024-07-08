證監會月底推全新網上申請及呈交系統e-IP　促進數碼化

香港證監會將於2024年7月29日推出全新網上申請及呈交系統e-IP，業界屆時可經e-IP提交新產品認可申請和認可或註冊之後的申請或呈交資料和文件，有望促進數碼化或無紙化的流程，亦能提升處理投資產品申請及呈交資料的效率。

該系統專為投資產品部管理的投資產品而設，包括與投資有關的人壽保險計劃、強制性公積金產品、開放式基金型公司、紙黃金計劃、集資退休基金、房地產投資信託基金、單位信託及互惠基金，以及非上市結構性投資產品。

證監會將在e-IP推出之前，為業界舉辦一場簡報會，並將在證監會網站上提供用戶指南和示範短片，以及為e-IP用戶設立WINGS技術熱線。系統推出後，現有的申請和監管文件呈交渠道將會與e-IP並行三個月，直至2024年10月29日為止，以便市場參與者熟習新系統。

e-IP基於現有的WINGS電子服務平台上開發，是一個專為e-IP用戶而設的一站式網上平台，用來提交新產品認可申請和認可或註冊之後的申請或呈交資料和文件，追蹤申請進度，整理投資產品的資料檔案，以及繳付相關費用。