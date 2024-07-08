本港甲級寫字樓空置率升至16.9%　再創新高

甲級寫字樓空置率續創新高，世邦魏理仕最新發表的《2024年上半年香港商業房地產市場觀點》顯示，第二季新增寫字樓供應面積達約63.11萬方呎，上半年合計約150萬方呎，總空置面積達約1,500萬方呎，空置率升至約16.9%新高。

其中，新供應令中環區空置率急升，上半年由約9.7%大增至約14%，為2004年6月後新高。空置率持續攀升今租金受壓，第二季整體甲廈租金按季再跌約1.6%，跌幅較第一季的0.6%有所加快，上半年累跌約2.1%。

該行香港區研究部主管陳錦平表示，直至今年年中，香港商業房地產市場面臨全球經濟逆風，包括高利率環境、內地經濟復甦放緩及地緣政治緊張局勢，整體商業房地產需求在2024年上半年疲弱。投資者及租戶繼續保持謹慎態度，導致各行各業的新及擴充需求有限。

第二季的租賃量有所放緩，期內總租賃量按季下降約27%至約100萬方呎，而上半年總租賃量達約230萬方呎，為2019年同期最高。

世邦魏理仕香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩表示，甲級寫字樓淨吸納量於第二季錄約35.19萬方呎，連續第四季錄得正數，市場對於寫字樓需求基本上穩定。部分租戶選擇以實惠的租金升級辦公室，因此新落成的寫字樓，即使位處在非核心區，逾愈來愈受歡迎。預計今年剩餘時間租賃需求將進一步加強，高空置率及新供應將繼續令租金下降，料全年商廈租下跌約5%至10%。

舖位市場方面，世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖部資深董事兼主管溫運強表示，2024年上半年租賃市況放緩，部分原因是可租賃空間減少及消費模式的不確定性增加。期內租賃活動主要集中於餐飲、服飾鞋類零售商及藥房，第二季整體空置率按季上升約0.2個百分點至約6.8%，但仍較2023年底約9.1%有顯著改善。

第二季舖位租金增長亦見放緩，整體租金按季升約1%，上半年累計則錄約3.7%升幅，不過，現時核心區街舖舖租仍然較2019年高峰低約30%。該行預計今年全年舖租有約5至10%升幅。