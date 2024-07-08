聯交所對智富資源投資及12名董事進行紀律行動

聯交所批評智富資源投資；前執行董事兼主席許智銘；執行董事尼爾•布什； 執行董事曹宇；前執行董事藍國慶；前執行董事藍國倫；執行董事兼主席許峻嘉； 前執行董事徐世和；前執行董事任前；前獨立非執行董事陳偉明；前獨立非執行董事伍志堅，並譴責獨立非執行董事顏錦彪及前獨立非執行董事嚴繼鵬，並進一步指令上述各董事須完成培訓。

於2018年1月，該公司宣布收購湛江若干地皮。在收購後一年內，該公司於其公告及財務業績中所披露的土地價值先後出現極大落差：於2017年12月、2018年6月30日及2018年12月31日，所披露的價值分別為11.5億元人民幣、80億元人民幣及31億元人民幣。

該公司於2018中期業績中所披露的土地價值飆升達七倍，促使其2018中期業績公開錄得30億港元盈利，對該公司所披露的財務狀況造成重大影響。反觀過去三年，該公司每年的全年業績不是虧損便是少於1億港元盈利。

聯交所指，董事依賴單單一項估值來核准2018中期業績，更沒有採取足夠措施確保他們能夠合理地信賴該估值，因此他們並未有妥善履行職責。雖然他們沒有土地估值方面的專業知識，但面對土地估值大幅躍升卻沒有徵詢估值師的意見，亦無考慮尋求第二意見或其他專業意見。再者，有關該土地價值及/或估值方法，2018中期業績的披露也未能做到在各重要方面準確完備。