調查：大灣區營商景氣指數按季大致維持不變

渣打銀行公布今年第二季「渣打大灣區營商景氣指數(GBAI)」，營商活動的「現狀指數」錄得54.1，與第一季的 54.3相比，大致維持不變，並接近自2021年第二季以來的最高水平。「預期指數」由第一季的54.0上升至本季的54.8，為過去五個季度以來首次上升。兩項數字明顯高於50的中性線，反映年初平穩開局後的增長勢頭持續。

城市表現方面，香港的「現狀指數」從43.3升至47.1，而「預期指數」從44.2升至49.7，接近50的中性線。然而，廣州的「現狀指數」從57.1下降到53.6，「預期指數」從 60.6下降到56.6。深圳的「現狀指數」最高，為57.3，「預期指數」則為 57.1。

行業方面表現各有不同，「零售和批發」（「現狀指數」上升3.9點，「預期指數」上升2.6點）、「金融服務」（分別上升15.0點及10.7點）和「專業服務」（分別上升7.6點及12.3點）等均較上季大有改善。勞動節假期，以及「618」電商購物節提前開始，均有助刺激家庭需求，使「零售和批發」的表現優於年初開局較為強勁的「製造和貿易」（分別下跌0.9點及上升0.7點）。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，在調查期間，美國根據301條款對總值180億美元的中國進口商品加徵關稅，同期歐盟委員會也展開對中國電動車徵收反補貼稅的程序。部分創新和技術行業受訪者的業務可能是電動車和鋰電池供應鏈的一員，依賴外部需求，預料業界對關稅的關注至少會持續至美國大選。