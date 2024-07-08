大埔康樂園劈212萬售出　洋房9年帳貶70萬

樓價仍未止跌，新界豪宅洋房錄蝕讓成交，大埔康樂園洋房減價212萬元售出，原業主持貨逾9年帳面虧損約70萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城7月暫錄4宗買賣，天山閣中低層F室，實用面積約536方呎，兩房間隔，今年4月中叫價750萬元，因仍有租客，不能安排睇樓，最新以698萬元沽出，累減52萬元或約7%，呎價約13,022元。

●中原廖思帆指，北角城市花園9座極高層戶，實用面積約1,032方呎，套三房間隔，屬樓王級別，叫價1,550萬元，放盤約3星期，獲以1,470萬元承接，累減80萬元或約5%，呎價約14,244元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角半山雅景臺中層F室，實用面積約1,035方呎，套三房間隔，連車位叫價1,800萬元，最終減價162萬元，以1,638萬元成交，呎價約15,826元。

－－－－－

九龍區

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園7月暫錄約兩宗買賣，包括2期12座低層C室，實用面積約389方呎，兩房間隔，享內園景，以550萬元沽出，呎價約14,139元。

●中原任展雄表示，長沙灣順寧苑中層B室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望山景，叫價518萬元，放售不足兩個月，近日買賣雙方議價後，即以489萬元易手，呎價約14,954元，新買家為同區年上車客。

－－－－－－

新界區

●中原吳啟業表示，大埔康樂園17街單號屋，實用面積約1,180方呎，叫價約1,880萬元，減價212萬元，以1,668萬元沽出，呎價約14,136元，新買家為區內用家，原業主於2015年4月以1,738萬元購入，約9年帳面蝕讓約70萬元。

●美聯葉偉林指，青衣7月已累錄13宗二手買賣，美景花園10座高層F室，實用面積約423方呎，間隔實用，獲區內客議價後以405萬元承接，呎價約9,375元，原業主於2015年以425萬元買入，帳面蝕20萬元。

●中原王勤學表示，過去周末元朗錄約13宗二手買賣，錦田北爾巒菲利堤諾大道8座低層B室，實用面積約649方呎，叫價750萬元，減價72萬元，以678萬元沽出，呎價約10,447元，創屋苑套三房單位入伙後做價新低。

●中原稱，元朗御豪山莊9座高層C室，實用面積約656方呎，套三房間隔，最初叫價650萬元，累減132萬元或20%，最終以518萬元沽出，呎價約7,896元，做價創同類單位近8年新低。

●中原林頌宜表示，元朗尚悦‧嶺1座低層M室，實用面積約282方呎，一房間隔，叫價310萬元，以300萬元成交，呎價約10,638元，原業主則於2019年2月以421萬元一手購入，因新增家庭成員換樓，帳面蝕121萬元，蝕幅約29%。

●美聯徐君寶指，元朗錦田北PARK YOHO Venezia的1B期6B座極高層戶，實用面積約944方呎，套三房設計，換樓客睇樓多時，斥1,020萬元承接單位，呎價約10,805元，原業主於2016年以1,004.4萬元購入，約8年帳面近平手離場。

●美聯曹錦輝表示，元朗朗庭園2座中層E室，實用面積約397方呎，兩房間隔，新婚夫婦觀望一年後決定轉租為買，睇樓後即時還價，終以410萬元承接，呎價約10,327元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水7月暫錄約17宗二手買賣，粉嶺居屋雍盛苑A座中層1室，實用面積約636方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約450萬元，議價後以綠表市場價400萬元易手，呎價約6,289元，新買家為用家。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山嵐岸7座低層C室，實用面積488方呎，兩房間隔，望園景，放盤1年，叫價700萬元，獲買家洽購，減110萬元，以590萬元成交，減幅約15.7%，呎價約12,090元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山中心1座低層D室，實用面積約634方呎，三房間隔，享海景，放盤4個月，當時叫價780萬元，成交價699萬元，呎價約11,025元，原業主於2022年6月以820萬元買入上址，帳面虧蝕121萬元，期內跌價約15%。

●中原胡耀祖指，馬鞍山7月暫錄約12宗二手成交，其中銀湖．天峰1座中層D室，實用面積約1,001方呎，套四房及儲物房間隔，叫價約1,330萬元，議價後以1,298萬元易手，呎價約12,967元。

－－－－－－