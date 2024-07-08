專家：美國快將陷入經濟衰退　股市冧逾3成

外媒報道，世界領先的獨立投資研究機構BCA Research首席全球策略師Peter Berezin在早前報告中預期，美國很快陷入突發且令人意外的衰退，將標普500指數目標下調至3,750點，以周一(8日)標指開市早段報5,500餘點計算，即現水平挫逾3成；又預測美國經濟衰退將在今年稍後或明年初開始。

Berezin料，經濟痛苦將會向全球蔓延開去，才剛開始好轉的歐洲，其經濟增長將會放緩。全球經濟增長將普遍疲軟，為全球股市帶來壓力。

Berezin闡述其論點，他料美國勞動市場的將迅速放緩，為經濟增長動力——消費支出帶來巨大壓力。疫情期間炙熱的招騁已轉變為對打工仔不利。美國官方數據顯示，職缺數量大跌，辭職率亦大幅減少。私人機構調查顯示的下降幅度更顯著。同時，美國勞工部數據顯示薪金增長放緩。突然疲弱的勞動市場或引發惡性循環。

Berezin料，隨消費放緩，企業或減慢資本項目支出。他預期，即使衰退到來，聯儲局或不會出手阻止，至少不會立刻採取行動。因為擔心再度引發再通脹，鮑威爾及其同僚或不願採取行動，直至為時已晚。

BCA建議客戶減少持有股票，並增加債券及現金配置。他預期，若經濟衰退成真，10年期國債孳息率或下降至3%，而聯邦基金目標利率可會降至2%。