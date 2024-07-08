屯門項目首批呎價跌穿1萬元 8年來首見
2024年07月08日 21:34
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新盤市場於6日內有第2個全新盤開價，屯門青山公路項目推出首批139伙，折實平均呎價跌穿1萬元水平為全港8年來首見，折實入場費約184萬元起，有代理形容如同「車位價」。
●屯門黃金海灣意嵐首批入場費約184萬元起
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，周一(8日)公布項目第1期意嵐的首張價單，提供139伙，折實平均呎價約9,988元，較同區10個月前推出的項目低約10%，亦是全港新盤市場8年來最低。首批單位涵蓋開放式至兩房間隔，折實價介乎184.2萬至436.9萬元，折實呎價由8,908至11,889元。項目周三起對外開放示範單位及收票。
●啟德柏蔚森I擬短期內公布首輪銷售安排
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森I，收票反應理想。發展商於周一(8日)指，項目有望周內展開首輪銷售。自公布戶型後，收到不少有關天台特色戶的查詢，由於今期僅提供3伙天台特色戶「SKY FOREST」，將於短期內招標形式推出。
●啟德天璽•海四房成交價1.2億元
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽•海，周一(8日)通過招標售出第1座21樓A室，實用面積2,175方呎，四房間隔，成交價為1.2億元，呎價約55,172元。資料顯示，項目至今年3月開售至今，累沽約49伙，套現逾32億元，平均成交呎價約46,455元。
●啟德MIAMI QUAY I單日錄兩宗成交
由會德豐地產，恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，周一(8日)連沽兩伙。包括第1座15樓A室，實用面積716方呎，屬三房一套連工作間，成交價1,806.6萬元，呎價約25,232元，買家另可享有多項現金回贈。
●何文田站朗賢峯第IIB期一房呎售約19,950元
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIB期，周一(8日)錄得第5B座12樓E室，實用面積377方呎，採一房間隔，成交價752.1萬元，呎價約19,950元。
●堅尼地城吉喆三房成交價3,137萬元
上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周一(8日)通過招標以3,137.2萬元沽出27樓A室，實用面積1,012方呎，三房間隔，呎價為31,000元。
●沙田星凱‧堤岸累售1,165伙
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，今(8日)售出3座40樓E室，實用面積348方呎，一房間隔，成交價695.3萬元，呎價約19,980元。發展商指，樓盤開售至今累售1,165伙，佔全盤1,335伙逾87%。