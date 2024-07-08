屯門項目首批呎價跌穿1萬元　8年來首見

新盤市場於6日內有第2個全新盤開價，屯門青山公路項目推出首批139伙，折實平均呎價跌穿1萬元水平為全港8年來首見，折實入場費約184萬元起，有代理形容如同「車位價」。

●屯門黃金海灣意嵐首批入場費約184萬元起

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，周一(8日)公布項目第1期意嵐的首張價單，提供139伙，折實平均呎價約9,988元，較同區10個月前推出的項目低約10%，亦是全港新盤市場8年來最低。首批單位涵蓋開放式至兩房間隔，折實價介乎184.2萬至436.9萬元，折實呎價由8,908至11,889元。項目周三起對外開放示範單位及收票。

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●堅尼地城吉喆三房成交價3,137萬元

上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，周一(8日)通過招標以3,137.2萬元沽出27樓A室，實用面積1,012方呎，三房間隔，呎價為31,000元。

●沙田星凱‧堤岸累售1,165伙

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，今(8日)售出3座40樓E室，實用面積348方呎，一房間隔，成交價695.3萬元，呎價約19,980元。發展商指，樓盤開售至今累售1,165伙，佔全盤1,335伙逾87%。