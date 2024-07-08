歐美電動車銷售慘淡　南韓電池廠SK On擬重組應對

外媒報道，歐美市場的電動車銷售不似預期，南韓電動車電池生產商SK On表示，公司陷入了危機，將採取緊急應變措施，降低成本和改善工作流程。

SK On為全球第4大電動車電池製造商，僅次於寧德時代、比亞迪和LG新能源。最近歐美國家試圖阻止從中國大量進口電池，有分析認為，非中國製造的電池可能在西方市場獲得更多機會。

不過，報道稱，SK On自2021年從SK Innovation分拆成獨立公司以來，已連10季虧損，淨債務由2.9萬億韓圓，增至15.6萬億韓圓。隨着虧損擴大，SK On行政總裁李錫熙宣布一系列削減成本的措施，又指「已經走投無路，公司上下必須齊心協力」。更有消息人士透露，SK On的母公司SK Innovation，正考慮與集團內專門從事液化天然氣生產的高利潤子公司SK E&S合併。

投行瑞銀發表示，近年SK On在美國和歐洲進行大量投資，押注於電動車需求激增，但歐美市場電動車生產始終疲弱，銷量更是不如預期，使南韓電池製造商無法達到銷售目標。目前，SK On的處境較南韓的競爭對手LG新能源和三星SDI更不利，主要是SK On為客戶提供較優惠的定價條款。