東方日報B1：港人次季消費信心降　最擔心樓市物價狀況

香港經濟增速放緩，但百物騰貴，有調查顯示本地消費者信心出現下滑，且最為憂慮的正是物價狀況！香港城市大學管理科學系統計諮詢中心周一(8日)公布，第二季「香港消費者信心整體指數」報85.9分，按季及按年分別下跌2.4%及3.3%。其中，「物價」一環的信心指數只有72.1分，是各項範疇最低，反映港人對物價後續表現平穩欠缺信心之餘，亦凸顯香港這個彈丸之地，不少貨物長期依靠進口提供，供應鏈若然稍一不慎中斷便會「屋漏偏逢連夜雨」。

城大上述的消費者信心指數，評分範圍由0至200分不等，最高分是200分，代表受訪者「信心飽滿」；低於100分反映「信心不足」；反之高於100分則為「頗有信心」。調查於6月3日至6月26日以電腦隨機抽樣、電話訪問的形式進行，訪問1,000位年滿18歲並在本地常住的香港居民。

除了物價，上季港人對買樓以及就業狀況的信心指數亦有所下跌。就「購買房屋」方面，相關信心指數按季勁挫14.1%，至72.4分。他們對未來3個月買樓信心指數亦只有74.1分，較第一季預期的85.8分，顯著下降13.6%。

與此同時，就業信心分指數上季亦跌穿100分，最新僅91.2分，按年和按季比較分別下跌14.3%和9.4%。至於受訪者對未來3個月的就業信心指數則為92.6分，較首季預期的99.8分，下降7.2%。

事實上，港息高企之下港人擔憂住屋及物價狀況，並不令外界感到意外，惟奇就奇在近期港人對投資股票信心竟然無懼市況下跌，出現大幅回升。事關上季的投資股票信心指數，按年和按季各升8.6%和10.9%，至87.6分。同時受訪者對未來3個月的投資股票信心亦升至88.4分。今年第二季，香港消費者的生活消費狀況分指數則報106.6分，按年、按季保持穩定。

至於香港消費者信心下降之際，渣打銀行周一公布的另一調查顯示，香港第二季營商活動的「現狀指數」和「預期指數」分別報47.1和49.7，景氣度均跑輸內地一線城市廣州和深圳；數據並提及，廣州和深圳兩大指數均超越50水平之上。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆解釋，香港之所以出現上述情況，主因宏觀經濟，包括零售及內需偏弱所致。不過，期望上半年負面消息已經盡出，樓市撤辣等政策於下半年能轉化成實質正面經濟表現。

至於上季渣打大灣區營商景氣指數，「現狀指數」為54.1，按季微跌0.2，「預期指數」則上升0.8至54.8。該行指由於調查於5月初至6月初進行，當時美國和歐盟對中國均展開加徵關稅程序，所以略為影響市場的營商現狀情緒，但估計三中全會有新政策推出，下半年內地和美國有減息機會，相信整體市場情緒不會大幅惡化。