廖嘉豪：美國減息在即　5至7年期美債投資價值較高

上周五美國非農新增職位雖然高過預期，但細節反映更多值得市場擔心的信號。20.6萬個非農新增職位中，主要由政府(7萬個)及醫療保健(8.2萬個)推動，但製造業職位減少，服務業職位只增加11.7萬個，接近疫後時期最弱的月度增幅，臨時職位更減少4.9萬個，失業率由3.43%低位穩步升至4.05%。5月核心個人消費支出(PCE)價格指數進一步放緩，花旗分析員認為，僅通脹放緩已增加聯儲局在9月首次減息的可能性，配合不斷升溫的勞動力市場警告信號，例如持續申領失業救濟人數創兩年半新高，就業市場放緩拖累消費支出，尤其是之前強韌的服務業支出走低，花旗分析員更相信，聯儲局將由今年9月至2025年7月連續減息共2厘。

減息周期臨近，投資者或可趁目前息率仍高的環境下決定如何配置各種定息工具，以安然平穩過渡未來的減息階段。聯儲局預測政策利率於2026年底將達3.1%，而「長期」均值僅為2.8%，投資者仍可在各種美元定息工具中建構平均收益率為5.5至6.5%的組合，筆者建議投資者將整個固定收益投資組合的存續期維持在5至5.5年左右。

美國國債或是投資者的美元定息投資組合「核心」，目前各期限的平均收益率略高過4.25%。而美國國債亦是世上最大、流動性最高的債券市場，有助投資者快速套現。美國國債長債高過短息的收益率曲線倒掛現象，代表較長期債券價格已反映未來的減息步伐，因此開始減息時，較長期的美國國債價格升幅或不及中年期債券般高，5至7年期的美國國債在減息預期下或對投資者價值較大。

願意承擔部分企業信用風險的投資者，可在核心國債配置中適當地增加中年期投資級別企業債，目前美國中年期投資級別企業債收益率近5.5%，遠高於同年期約2%的通脹預期，亦比同年期美國國債高出約0.8厘。2024年美國企業盈利或有高單位數升幅，更多行業盈利復甦亦有利信貸質素。

投資級別優先股或適合能承受相關風險的投資者。優先股通常是由大型銀行基於滿足特定資本要求而發行，收益率目前約6.5%，信貸評級雖比高收益債券高，但卻有較高收益率。「投資級別結構性信貸」或可能滿足較高階的投資者對收益率的要求。投資級別結構性信貸當中主要可以考慮由AA信貸評級機構發行的按揭抵押證券(MBS)。目前美國中年期MBS及商業房地產按揭抵押證券(CMBS)收益率近6.2%，略高過美國中年期投資級別企業債。MBS通常佔多元化結構性信貸基金整體投資組合較大部分，其他類型的結構性信貸投資包括較高信貸評級的抵押貸款債券(CLO)和(CMBS)、學生貸款證券化工具等。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪