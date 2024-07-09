鄧聲興：中國電力受惠新能源電價改革憧憬

近期極端天氣加劇，南方多降雨及北方持續高溫，內地多個地區迎來熱浪考驗。使用電需求和電力供給緊張，5月份，全社會用電量7,751億千瓦時，同比增長7.2%。1至5月，全社會用電量累計38,370億千瓦時，同比增長8.6%，其中城鄉居民生活用電量5,592億千瓦時，同比增長9.9%。

內地今年初已實施煤電容量電價機制，憧憬包括新能源電價也會迎來改革，通過更建全的環境溢價機制來增加新能源發電企業的收入。另外，人工智能的普及，數據中心和AI應用的數目和耗電量將與日俱增。料近年以新能源板塊為主的中國電力可間接得益。股份阻力位5元；支持位3.5元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為香港股票分析師協會主席及筆者未持有上述股份)