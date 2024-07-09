滙控或今月公布CEO人選 據報研薪酬及職務分配挽留落選者

消息指，滙豐可能會重新分配其技術轉型及創新戰略，這些業務現時由行政總裁祈耀年(Noel Quinn)負責，另該行可能將在內部提拔新行政總裁，最快或在本月公布。

報道引述3名滙豐股東，其中兩位是該行前20大股東，他們擔心任命行政總裁可能帶來更多管理層變動，指晉升確會留下空缺，惟若處理不當，這種一連串變動恐會造成問題。

滙豐發言人指，正採取穩健而嚴格的程序，以尋找下一任集團行政總裁。集團將考慮內部及外部候選人，將適時向市場公布最新進展。

媒體報道指，提名委員會預計將從眾多高管中挑選，包括財務總監艾橋智(Georges Elhedery)、財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤(Nuno Matos)、滙豐歐洲行政總裁Colin Bell及環球銀行及資本市場行政總裁高國揚(Greg Guyett)。

此外，滙控主席杜嘉祺(Mark Tucker)任期將於2026年屆滿。