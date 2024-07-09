陳炳強：港股趁反彈減磅　紫金盈喜惟不值博

美企新一季業績期本周稍後揭開序幕，資深股評人陳炳強指市場對業績看法正面，為美股帶來支持，投資者目前取態是怕錯失良機，一有回落即追入，所以較難見到美股有較深回吐，走勢較好。

陳認為美股強勢，也難帶動港股，始終港股基本因素未見改善，一直未能擺脫由2021年展開的下降軌，港股目前在100天線(即約17400點)未見有太大支持，未來輾轉下試機會較大，即便有反彈，萬八關仍有很大阻力。他不建議現階段買貨，若持貨的話，可待偶有反彈時止蝕。

北京擬支持自動駕駛汽車跑網約車，陳指，此消息當然利好車股，惟對車企實現更多銷售和盈利需要很長時間，而政策效果有多大亦有待觀察，因此對車股只能有短暫的刺激作用，尤其車企的根本問題未解決，包括生產過剩、銷售競爭大、盈利減少等，所以陳表示整體來說不睇好車股。