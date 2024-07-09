證監會梁鳳儀：港推國債期貨望近期完成最後一公里

香港證監會梁鳳儀表示，債券通已成為境外投資者配置內地債券的主要渠道。今年1月，北向債券通更創下日均高達487億元人民幣的成交紀錄。隨着境外投資者不斷增持內地債券，也帶動風險管理需要，香港從中扮演重要的角色，香港監管機構亦正在積極推動在本港推出中國國債期貨的相關工作，希望近期能完成最後一公里。

她指出，內地債券市場近年來發展迅速，其規模較10年前擴大近四倍，目前已僅次於美國，位列全球第二。引述世界經濟論壇數據，內地債券市場的規模約為國內生產總值的1.1倍，較發達經濟體例如美國的兩倍及日本的2.3倍為低。目前外資金融機構持有的人民幣境內債券總值逾4萬億元人民幣，佔總量約3%，外資持有的債券組合中，國債大約佔一半。外資持倉相比其他發達國家，例如日本約14%及英國約 25%屬偏低，反映中國債市發展潛力及外資金融機構的參與仍有非常大的擴展空間。

她又指，境外投資者可以經互換通與內地投資者進行利率衍生工具交易，互換通是對沖在岸利率風險的有效工具，開通一年，海外參與者的數目已增加超過一倍，而今年6月，日均成交額升逾3倍，至超過130億元人民幣。