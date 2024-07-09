證監會梁鳳儀：正與其他監管機構研究措施力拓FICC業務

香港證監會行政總裁梁鳳儀坦言，香港在固定收益、外匯和大宗商品(FICC)業務方面，長期面對亞太區內其他市場例如新加坡及東京的競爭。作為全球最大和最重要的離岸人民幣業務樞紐，發行離岸人民幣債券是FICC方面的一大優勢，今年第一季在本港發行的離岸人民幣債券總額按年增長約15%，證監會正與其他監管機構及相關部門研究各項措施和行動，以大力發展香港的FICC業務，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。

她認為，國家財政部和人民銀行近年來在香港加大發行人民幣國債和中央銀行票據的規模，極大推動了香港的FICC業務發展。舉例指，財政部計劃於今年在香港分六期發行550億元人民幣(下同)國債，規模較去年的500億元進一步增加。同時期盼財政部能夠繼續擴大在港發債的規模，不斷完善香港離岸人民幣國債市場。

她指，FICC是一個需要規模效應和聚集效應的業務，證監會近期就國際金融機構在港的 FICC業務調查發現，很多國際機構為了配合債券通業務的發展需要，選擇在香港設立據點及安排人員，為香港的FICC業務的發展定下基礎，反映債券通大大推動香港的固定收益業務的發展。

另外，她引述調查指，外資機構對國債的需求甚高，佔國債的外國投資者約70%，且表明願意繼續擴大國債的購買量。