港交所：在岸國債等將成互換通履約抵押品　冀年底前落實

香港交易所市場聯席主管蘇盈盈表示，互換通是全球首個衍生品市場的互聯互通機制，完善措施將增強債券通和互換通之間的協同效應，並有助進一步支持國際投資者參與中國債券市場。港交所期待與內地合作夥伴、監管機構和市場參與者密切合作，繼續完善互換通，並將積極探索擴大在岸債券作為香港交易所市場抵押品的適用範圍，促進中國金融市場的持續開放，推動人民幣國際化進程。

有關措施將為「北向互換通」投資者提供更多非現金抵押品的選擇，有助提升資金使用效率，也將有效盤活債券通投資者的在岸債券持倉，提升境內人民幣債券的吸引力。香港場外結算公司將與香港證監會和香港金融管理局貨幣市場中央結算系統密切合作，做好相關準備工作，具體細節將適時公布。作為連接香港與內地銀行間利率互換市場的互聯互通機制，互換通自2023年5月推出以來運作平穩，交易量也穩定增長。截至2024年5月底，共有61家境外機構參與「北向互換通」。單計2024年5月，互換通日均成交額達200億元人民幣，較2023年5月約30億元人民幣大幅增加5.66倍。