人行：推動北向通債券繳納互換通保證金業務盡快上線

中國人民銀行金融市場司副司長江會芬表示，人民銀行將啟動「支持境外機構使用債券通北向債券繳納互換通保證金」業務，有關業務將進一步拓展人民幣債券作為離岸合格擔保品的應用場景，有利盤活境外機構持有的境內人民幣債券，也有利於降低境外機構參與互換通的成本。

她指，人民銀行將與香港方面共同做好籌備工作，推動北向通債券繳納互換通保證金業務盡快上線。

她透露，人民銀行正在積極研究推進債券市場對外開放，提升跨境投融資便利化水平的完善措施。包括一，深化拓展境內外金融市場互聯互通，繼續完善債券通互換通機制安排，穩妥有序推進境內外基礎設施託管行之間的聯通合作，推動基礎設施跨境監管資質互認，為有序推動基礎設施走出去跨境提供服務。其次是完善境外投資者流動性管理和風險對沖工具，豐富利率匯率等衍生工具，探索拓展將人民幣債券作為離岸合格擔保品的機制。第三是降低境外投資者入市投資成本，與財政部共同研究，完善面向境外投資者的免稅政策安排，進一步完善入市投資流程，為境外投資者提供更加友好便利的投資環境。

她強調，將繼續推動中國金融市場高水平對外開放，支持香港繁榮發展，為加快金融強國建設提供有力支撐。同時以金融市場高水平開放，促進深層次改革，推動高質量發展，既是人民銀行落實黨中央部署的必然要求，也為全球金融市場開放發展注入中國力量。