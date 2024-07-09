法興：上半年納指牛熊證成交超去年　下半年美股輪證發行大增

本地投資者對美股的興趣日益增長，法興證券上市產品銷售部亞太區董事蔡秀虹表示，上半年淨流入納指牛熊證的金額已達2,814萬元，超過去年全年。該行又預計，下半年美股輪證發行及成交會大幅增加。

整體而言，上半年香港日均輪證成交金額為99.6億元，按年下跌9.1%，輪證佔大市成交比例亦按年下跌2.6個百分點，至9%。法興證券上市產品銷售部亞太區董事周翰宏認為，上半年港股估值復修緩慢，且引伸波幅跌勢明顯，拖累窩輪價格表現，故宜用牛熊證部署為主。

他又估計，港股時段買賣美股或相關產品將愈來愈普遍，因為投資者可以利用這些產品提高潛在回報、分散投資組合風險、對沖美股資產風險等。他預期下半年美股相關輪證發行及成交會大幅增加，「增幅甚至乎會以倍數計」。

同時，他亦注意到投資者行為的變化，相對於以往比較多資金流入做淡的產品，如今資金同時分散在好倉與淡倉，反映投資者不僅用輪證對沖，亦會用相關工具捕捉升勢。

蔡秀虹表示，法興已發行了24隻美股個股窩輪，覆蓋8隻美股，包括俗稱「美股七雄」的7隻大型科技股以及超微半導體(AMD)。至於在亞洲時段買賣美股輪證的優勢，除了較符合香港投資者的作息時間外，還可以更好地部署美股收市後的盤後業績。