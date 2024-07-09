周樂樂：市場受恐慌情緒影響　比特幣或持續下行

市場受恐慌情緒影響 BTC或持續下行

如上周預測一致，虛擬資產市場上周價格普跌。比特幣價格從62669美元跌至55854美元，跌幅10.9%；以太坊從3432美元跌至2930美元，跌幅為14.61%，錄的今年最大跌幅，但實際上，事件性賣盤還未發力，此周市場對下跌原因為場內資金的信心不足引致。

上周的下跌來源於Mt.Gox的賠償工作計劃從2024年7月開始進行——解鎖約14.2萬枚比特幣，粗略估計為美國比特幣ETF的淨流入量的1/7，加之德國政府三周內拋售了近8000枚比特幣。二者的賣幣進程可能持續進行到11月份，市場信心被即將襲來的巨量拋售動搖，不顧利好降息的就業數據，一度跌破54000美元。

在鏈上數據方面，以太坊及其二層鏈上活躍地址數持續下降，base鏈過去24小時活躍地址數下降11.5%，OP下降10.2%。場外資金方面，即使比特幣價格走弱，美國比特幣ETF上周淨流入達2.3億美元。從場內資金方面，穩定幣在交易所的持有量增加了4.7億美元。資金面而言相對充足，但購買力需要後續驗證。

而從市場主體視角看，上周交易所一日BTC淨流出69000枚BTC，約40億美元，為今年日內的最大流出。或許說明「鑽石手」提幣至鏈上，成為短期支撐力量，帶動市場當天上漲3%。同時，即使BTC價格跌破了短期持有者成本價、礦場關機價以及ETF長期持有者的成本線，但長、短手及礦工仍未有大動作。從實證買賣力量而言，合約訂單簿的深度差值(買方-賣方掛單量)逐漸減少，賣方掛單佔據主導。短期內，價格可能進一步下跌。

虛擬資產市場在上周經歷了顯著的調整，比特幣和以太坊均錄得兩位數的跌幅。市場情緒受到了即將到來的大規模比特幣拋售的影響，場內資金恐慌性拋售。儘管如此，美國比特幣ETF的流入顯示了資金面的韌性，而穩定幣在交易所的持有量增加也表明購買力依然存在，後續走勢仍需要市場購買力與拋盤博弈進一步驗證。

勝利證券副首席運營官 周樂樂