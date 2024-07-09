星展看好國策下內地股市表現　減息美股續走強

星展銀行投資總監辦公室發表今年第三季投資展望，該行投資總監候偉福認為，MSCI中國指數年內已反彈10%，但相對於發達市場，其估值仍有較大折讓，反映中國股市還有進一步上升空間。目前投資者的投資組合配置比重偏低，企業盈利前景良好，將進一步支持上升勢頭，因此繼續給予亞洲(日本除外)股票「偏重持有」看法。

該行北亞區投資總監楊政齡補充，過去30年中國一直以政策主導經濟，皆有不錯的成效。目前當局已推出了一系列刺激政策，對資本市場、消費信心和消銷均有支持作用，相信政策的實際成效將在稍後時間陸續浮現。

而亞洲股市方面，該行看好東北亞市場的升幅優放東南亞。楊坦言，南亞沒有科技產業的供應鏈，但南韓在記憶體和智能手機方面表現出色，在記憶體市場更屬領導者地位，擁有最大的市場份額；又例如晶片代工巨頭台積電於內地、台灣、日本等亦有生產基地。

美股方面，候偉福指美國減息在望，隨着全球供應鏈壓力有所緩和，因宏觀形勢依然強勁，目前通脹或債券孳息高企的環境主要受需求帶動，相信即使股市在上半年大幅上升，下半年亦將繼續走強，主要因為利潤率穩健、企業盈利前景向好、估值偏低、以及美國貨幣基礎不斷擴大，使流動資金充裕，並與標指息息相關。