富邦潘國光：恒指今年難企穩萬九　明年最差見15000點

恒指近月持續疲弱，富邦銀行(香港)第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光認為，即使目前港股估值十分低廉，但受累於地緣政治等因素，近年西方資金不傾向投資中港股市；除非中美關於回暖，否則港股「年低前企穩19,000點都有困難」，今年下半年續跑輸歐美股市。

潘指，參考過去經驗，除了新冠疫情外，近年港股下跌的主因，要數到美國前總統特朗普對中國開展貿易戰；若今年底特朗普能夠重掌白宮、且所的屬的共和黨嬴得國會多數議席，屆時美國對華政策則充滿不確定性，恒指在最壞情況於明年上半年下試15,000點水平。不過，無論是民主黨或共和黨當選，均不利港股後市表現。

內地三中全會下周招開，市場憧憬當局會有更多的利好政策出台。不過，潘國光認為會後再出招的空間不大，上半年當局連環推出救內房措施，再待市場消化，若此刻貿然出招反而有損市場信心；不排除出台會有財政支持政策。雖然人民銀行未來仍機會降準，但回顧港股之前降準後亦「彈唔起」，估計會議對大市刺激有限。

美國方面，潘認為當地6月經濟數據平穩，料聯儲局今年有望減息兩次，最快9月份開展減息周期。鑒於環球其他央行亦開始減息，美元兌其他貨幣仍維持一定息差，相信美元在明年初前能維持強勢；美元兌離岸人民幣或見7.35水平。

受惠人工智能概念，他預期，美股今年8至9月有機會再創高位，標指後市或觸及6,000點。不過，美股在大選前可能整固，其後再重拾漲勢，至明年中才觸及泡沫高峰，因現階段投資者未見對美股有亢奮情緒。