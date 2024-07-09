尖沙咀舖位空置率跌至不足8%　創近9年最低

受惠訪港內地旅客持續增加，加上政府舉行盛事活動等措施，為舖市帶來正面氣氛。中原(工商舖)指出，6月四大核心購物區舖位空置率較2023年同期全線回落，其中，尖沙咀空置率跌至不足8%，再創近9年新低。至於，上月整體舖位租賃成交量及總值，按月及按年同期都下跌。

該公司商舖租賃部何潔釵表示，上月四大核心消費區商舖空置率，以尖沙咀區表現最為突出，最新空置率錄得約7.99%，按月低約0.06個百分點，按年同期更累跌約3.47個百分點。不僅走出疫情頹勢，較2021年2月高位約17.26%，降低約9.27個百分點，並再度創下自2015年9月至今新低，當時空置率約8.54%。

至於，銅鑼灣空置率按月維持約5.80%，為各核心區之中空置率最低，較去年同期亦減少約0.44個百分點。而旺角及中環按月則回升，其中，旺角空置率約7.89%，較上月升約0.04百分點，而按年同期低約0.8個百分點。中環空置率約7.26%，較上月漲約0.48個百分點，較去年下調約2.16個百分點。

另外，據該行資料顯示，6月錄得314宗的商舖租賃成交，交易金額共約3,147萬元，分別較上月減少約11%及約18%；按年同期計，也回落約19.1%與38.6%。她指出，上月市場錄得多宗大額租務成交，當中包括灣仔告士打道151號資本中心地舖，面積逾1.4萬方呎，以約100萬港元租出，呎租約67元，新租客為內地電動車品牌。

期內亦錄得多宗餐飲行業租務個案，包括有日式牛丼快餐品牌首度來港，以月租約19萬元租用佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下6至9號舖，面積約3,224方呎，呎租約58.9元，租金與上一手持平。在意大利有逾百間分店的薄餅店亦在港擴張，繼去年9月在灣仔開設亞洲首店後，再於中環閣麟街18號開新舖，面積約1,331方呎，呎租約25元。