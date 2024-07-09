落後小米vivo！蘋果手機上季中國銷量倒退　市佔碌落第三

內媒引述市場調研機構BCI數據指，蘋果手機在中國市場的銷量衰退已成趨勢，國產手機廠商則正迎頭趕上，vivo穩坐今年上半年內地手機市場第一王座。數據又顯示，單看今年第二季，銷量首6名依次為vivo、小米、蘋果、OPPO、華為及榮耀，即首6名中，有5個為內地品牌。

第二季vivo手機激活量達1,195.06萬台，按年增長7.17%，奪得17.93%的市場份額，成為中國手機市場冠軍。

期內，小米手機激活量為1,063.16萬台，按年增長19.65%，以15.95%的市場份額排第二。之所以能夠取得好成績，主要是得益於小米14系列的持續熱銷以及Redmi K70系列在618期間熱賣。

蘋果排名第三，即使在618期間推出史上最大的買機優惠，但相較於去年同期，蘋果手機激活量仍衰減1.88%，並未增長，錄得1,017.73萬台，市佔率15.27%。

此外，華為手機激活量達到994.99萬台，相較於去年同期增長高達42.53%，市佔率為14.93%。榮耀與華為比較接近，其手機激活量為990.34萬台，按年增長6.93%，市佔率也為14.93%。