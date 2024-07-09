萬科中期將轉蝕最多90億人幣　高管斥2億增持A股

萬科稱，上半年制訂了業務重整和化解風險的「一攬子方案」，取得積極進展，又實現高品質交樓7.4萬間，並保障公開市場債務正常兌付等等。

萬科6年前已經說「活下去」才是王道，最新寫道「儘管公司較早意識到轉型發展的重要性」，但轉型業務投資超出了資源和能力的邊界，同時公司未能完全擺脫慣性，部分開發項目投資過於樂觀，拿地成本較高，隨着這些項目在2024年進入結算，結算業績受到重大影響，而且公司為確保現金流安全，通過價格折扣加大散貨和資產處置力度，導致業績壓力進一步加大。

本次中期虧損具體原因，包括房地產開發項目結算規模和毛利率顯著下降，事關這些項目大部分為2022年前獲取的土地，地價獲取成本較高，到賣樓時市場持續下行，銷售情況和毛利率均低於投資預期，同時對部分項目計提了減值。不僅如此，部分非主業財務投資出現虧，部分大宗資產交易和股權交易價格又低於帳面值。

為增強投資者信心，公司骨幹管理人員——全職董事、監事和高級管理人員，以及總部、開發經營本部和各業務單位的主要管理人員以及核心骨幹員工等，擬自籌資金2億元，即日起6個月內在符合相關法律法規要求的前提下自願增持萬科A股。增持計劃將按照相關法律法規，通過深圳證券交易所系統允許的方式(如集中競價、大宗交易等)實施，不設價格區間。