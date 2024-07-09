買家料樓價見底由租轉買 以465萬購青衣海景一房

樓價已累跌不少，青衣翠怡花園有買家該於一年前賣樓轉租，認為樓價將見底，故重投市場再做業主，斥資465萬元購入屋苑海景一房戶。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島7月暫錄約3宗買賣，單位為30座高層F室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望內園景，以810萬元成交，呎價約12,462元，新買家為上車客，近日轉租為買。

●中原陳兆德指，薄扶林置富花園11座高層E室，實用面積約439方呎，兩房間隔，望海景，叫價598萬元，放盤約一個月獲用家洽購，議價後降價30萬元，以568萬元成交，呎價約12,938元。

●世紀21日昇地蔡嘉駿表示，北角縉景臺1座高層B室，實用面積約420方呎，兩房間隔，早前以680萬元放盤，最終減價32萬元，成交價648萬元，呎價約15,429元。

●中原林龍南表示，北角百福花園景福閣高層GH室，實用面積約1,160方呎，四房間隔，望海景，今年4月叫價1,780萬元，因應市況下調叫價至1,400萬元，最終以1,310萬元成交，累減470萬元或約26%，呎價約11,293元。

●美聯陳凱廸表示，西半山柏道2號低層D室，實用面積約798方呎，原業主近期叫價約1,398萬元，獲同區換樓客議價後以約1,310萬元成交，呎價約16,416元。

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新界區

●中原黃冠中指，青衣翠怡花園11座中層F室，實用面積約368方呎，一房間隔，享海景，叫價500萬元，放盤一星期，迅速獲買家以465萬元承接，呎價約12,636元，新買家一年前賣樓轉租，亦認為樓價將見底，重投市場再做業主。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳居屋康盛花園2座高層H室，實用面積約589方呎，三房間隔，望山景，新買家計劃再買同屋苑單位供父母自住，睇樓一次便即時議價，終在未補價第二市場以320萬元承接上址，呎價約5,433元。

●美聯嚴啟雄指，馬鞍山新港城B座中層2室，實用面積約348方呎，兩房設計，早前以550萬元放售，區外收租客，預期單位月租可達1.5萬元，故議價後以485萬元承接，呎價約13,937元，原業主於2019年以550萬元購入，帳面貶值65萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山翠擁華庭8座高層B室，實用面積約844方呎，三房間隔，放盤1個月累減125萬元，以875萬元獲承接，呎價約10,367元。

●世紀21奇豐楊麗娟指出，沙田居屋愉翠苑成交Q座高層3室，實用面積約519方呎，兩房間隔，叫價505萬元，放盤10日，減價25萬元，未補價第二市場成交價480萬元，呎價約9,249元。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍7月暫錄約17宗二手買賣，沙田溱岸8號3座高層G室，實用面積約725方呎，套三房間隔，叫價約1,500萬元，議價後以1,280萬元易手，呎價約17,655元，累減約220萬元，新買家為換樓客。

●中原賴思沛表示，大埔白石角雲𣿬3座低層B2室，實用面積約603方呎，三房間隔，叫價約870萬元，議價後以780萬元沽出，呎價約12,935元，新買家為換樓客，原業主於2019年以1,029萬元購入，持貨約5年帳面蝕約249萬元，貶值約24.2%。

●中原王勤學稱，元朗區二手市場7月錄近30宗買賣，采葉庭12座高層A室，實用面積約460方呎，兩房間隔，叫價488萬元，是全屋苑唯一叫價低於500萬元放盤，放盤一日極速以零議價沽出，呎價約10,609元。

●美聯陳偉健指，青衣居屋青雅苑A座高層2室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望海景，5月時於未補價第二市場放盤，叫價390萬元，獲區內綠表客以362萬元購入，累減28萬元，呎價約8,171元。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣居屋青華苑F座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望園景，區內首置客與家人視察單位後，即向業主洽購，原先已補價自由市場叫價以370萬元，最終以345萬元市價成交，呎價約8,603元。

●香港置業曾金強表示，馬灣珀麗灣25座高層E室，實用面積約490方呎，兩房間隔，叫價560萬元，雙方經議價後，以508.8萬元成交，累減約51.2萬元或約8.5%，呎價約10,384元，原業主於2015年以約546.5萬元購入，帳面蝕讓約37.7萬元。

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