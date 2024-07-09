美股個別發展　道指跌114點

市場觀望美國聯儲局主席鮑威爾在國會聽證會上的講話。美股3大指數個別發展，道指跌114點，報39,229點；標指升11點，報5,584點；以科技股為主的納指升65點，報18,468點。

展望後市，此前已轉軚提高美股預測的摩根士丹利投資總監Michael Wilson似乎「唱淡之心不死」，警告在美國總統大選之前，標指可能會先出現10%幅度的回調。他認為，聯儲局貨幣政策的不定，加上通脹回落令企業定價能力下降，增加企業盈利令市場失望的可能性。

他亦再次重申，美股的升勢由少數大型公司所推動，而且估值一正在上升，這些都是可能會觸發股市下跌的催化劑。Wilson直到今年初仍然是華爾街最具代表性的「美股大淡友」，惟隨着股市屢屢創下新高，近期突然轉軚，將標指預測目標由4,500點大幅上調至5,400點，當時所有人都以為他對美股的看法發生180度的轉變，但如今看來似乎不完全是。

值得留意的是，早前有傳聞指另一位「美股大淡友」、摩根大通全球首席策略師Marko Kolanovic將會離職，外界揣測他的離任與長期「睇錯市」有關。

企業消息方面，私募股權投資公司貝恩資本（Bain Capital）據報即將就收購美國金融軟件公司Envestnet達成協議，有指其收購估值與目前股價水平相近。Envestnet股價早段曾升0.55%。