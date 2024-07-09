一手樓競爭激烈 元朗新盤增現金回贈搶客
2024年07月09日 22:00
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一手市場競爭白熱化，屯門全新盤低開後，同屬新界西的元朗樓盤隨即增加現金回贈搶客。正值收票階段的啟德項目預計周末開售。
●啟德柏蔚森I 4日累收逾2,700張入票
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森I，最新公布截至周二(9日)下午約2時，4日之內接獲逾2,700張入票，按首兩張價單提供142伙計，暫錄超額認購逾18倍。新世界營業及市務(特別項目)部總經理何家欣表示，正積極部署加推，有提價空間，將日內推出價單3號及上載銷售安排，料周末作首輪銷售。
●元朗雨後向首置客提供3%現金回贈
星星地產旗下元朗雨後，周二(9日)公布推出「租租變業主應援計劃」，向首置人士提供樓價3%現金回贈。該公司銷售及市場推廣董事總經理李平山指，上述新計劃只要買家或其親屬，包括配偶、父母或配偶的父母等持有已生效的租約，並申報買家(或其中一位)為首置人士，即可獲得樓價3%現金回贈。
●沙田瓏珀山連售5伙 涉資逾1億元
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，周二(9日)通過招標連沽5伙，總成交金額逾1億元。最新售出的單位成交價介乎1,680萬至2,528萬元。當中售價最高為第1期的Crown Tower 10樓A室，實用面積1,502方呎，採四房雙套間隔，連1個車位以2,528萬元成交，呎價約16,831元。
●長沙灣恒珀單日沽約15伙
恒和地產發展的長沙灣恒珀，日前增加折扣變相減價約16.7%，新售價於周二(9日)起生效。據市場消息指，項目是日沽出約15伙。資料顯示，該盤上月以折實平均呎價約18,754港元推出首批30伙，開售兩周未聞成交，並在剛過去周五(5日)修訂價單，調整折扣率至最高30%，折實平均呎價降至約15,629元，變相減價。
●西營盤尚逸一房成交價606萬元
大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周二(9日)以606.96萬元售出23樓F室，單位實用面積278方呎，一房間隔，呎價約21,833元。該盤月初開售至今累沽約81伙。
●旺角利奧坊‧首隅周日賣12伙
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧首隅，周二(9日)加推價單4號，提供26伙，折實平均呎價約19,951元，較今年3月的上一張價單高約3%。新一批單位實用面積介乎260至353方呎，有8伙一房戶及18伙兩房戶。扣除最高8%折扣後，折實價由454.66萬至747.22萬元，折實呎價由17,487至22,371元。項目同步上載最新銷售安排，將於周日(14日)發售12伙。
●啟德MIAMI QUAY I兩房成交價1,107萬元
由會德豐地產，恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作的啟德MIAMI QUAY I，周二(9日)售出第3座6樓B室，實用面積468方呎，屬兩房連儲物室間隔，成交價1,107.8萬元，呎價約23,671元，買家另可享多項現金回贈。
●元朗洪水橋滙都I錄交易告吹
據項目成交紀錄冊顯示，泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，最新錄得交易告吹，涉及單位為第2座1樓B02室特色戶，實用面積406方呎，兩房間隔，連98方呎平台，原本於本月1日以525.99萬元售出，呎價約12,955元，交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。
●將軍澳海茵莊園開放式單位取消交易
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，新近出現交易告吹個案，涉及單位為第1座37樓A3室，為實用面積203方呎的開放式單位，原本在上月底以410.3萬元售出，呎價約20,212元。不過，成交紀錄所見，交易已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。