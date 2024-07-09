一手樓競爭激烈　元朗新盤增現金回贈搶客

一手市場競爭白熱化，屯門全新盤低開後，同屬新界西的元朗樓盤隨即增加現金回贈搶客。正值收票階段的啟德項目預計周末開售。

●啟德柏蔚森I 4日累收逾2,700張入票

●元朗雨後向首置客提供3%現金回贈

星星地產旗下元朗雨後，周二(9日)公布推出「租租變業主應援計劃」，向首置人士提供樓價3%現金回贈。該公司銷售及市場推廣董事總經理李平山指，上述新計劃只要買家或其親屬，包括配偶、父母或配偶的父母等持有已生效的租約，並申報買家(或其中一位)為首置人士，即可獲得樓價3%現金回贈。

●沙田瓏珀山連售5伙 涉資逾1億元

●長沙灣恒珀單日沽約15伙

恒和地產發展的長沙灣恒珀，日前增加折扣變相減價約16.7%，新售價於周二(9日)起生效。據市場消息指，項目是日沽出約15伙。資料顯示，該盤上月以折實平均呎價約18,754港元推出首批30伙，開售兩周未聞成交，並在剛過去周五(5日)修訂價單，調整折扣率至最高30%，折實平均呎價降至約15,629元，變相減價。

●西營盤尚逸一房成交價606萬元

大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周二(9日)以606.96萬元售出23樓F室，單位實用面積278方呎，一房間隔，呎價約21,833元。該盤月初開售至今累沽約81伙。

●旺角利奧坊‧首隅周日賣12伙

●啟德MIAMI QUAY I兩房成交價1,107萬元

●元朗洪水橋滙都I錄交易告吹

●將軍澳海茵莊園開放式單位取消交易