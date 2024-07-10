鄧建初：強弱有迹可尋　如何做到適時進出有根據？

炒股票方法五花八門，各施各法，基本分析誠然不可或缺，配合圖表分析，適時進出自有依據。

然而，揀股出擊是一門大學問。除了行業的龍頭股優先考慮，近期同類股強弱勢亦有迹可尋。勤做功課進行研究，找出近期強勢股、避開弱勢股來炒，勝算率當會提高甚多。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)