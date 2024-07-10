鄧建初：強弱有迹可尋 如何做到適時進出有根據？
2024年07月10日 04:00
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炒股票方法五花八門，各施各法，基本分析誠然不可或缺，配合圖表分析，適時進出自有依據。
然而，揀股出擊是一門大學問。除了行業的龍頭股優先考慮，近期同類股強弱勢亦有迹可尋。勤做功課進行研究，找出近期強勢股、避開弱勢股來炒，勝算率當會提高甚多。
科技股四大天王包括騰訊(00700)、美團點評(03690)、阿里巴巴(09988)及京東集團(09618)，如果有探究以往走勢，應可知悉前兩者較易炒，後兩者難炒。短炒阿里、京東的時機，應是待騰訊、美團帶頭大升，才吸納博其追落後而已。如有一定利潤，不及時獲利，多會打回原形，甚至被綁。箇中原因應與公司主事人之作風有關。阿里巴巴多年前曾有低價私有化的不良紀錄，不少小股東慘蝕，股民應引以為鑑。
視頻股中之快手(01024)及嗶哩嗶哩(09626)，規模及質素應以前者較為優勝。惟近期走勢，快手弱不禁風，上周五更有大行將其投資評級及目標下降，嗶哩嗶哩則屢有大反彈之佳作。雖然早前公布業績時，快手是優勝過嗶哩嗶哩甚多，但是圖表上已告知兩者優勝劣敗。所以不宜太迷信基本分析，趨強避弱是炒股致勝不二法門。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)