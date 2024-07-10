陳樂怡：港股成交縮　削弱承接力

美國就業市場初現放緩迹象，通脹逐步回落，投資者對於年內減息兩次的預期升溫，帶動美債孳息率回落，美股做好。不過，港股大市成交縮減，並下試250天線，料進一步考驗17,000點支持力度。投資者後續宜觀望三中全會能否帶來驚喜，以及8月業績期的企業盈利表現。本周中美各自公布通脹數據，分別用作評估內地經濟復甦進展及美國減息的可能性。

基於第二季銷售受到內地消費市道疲軟及不利天氣影響，安踏憑藉其多品牌策略，以及成本控制措施，料可消化部分影響。不過，短期宏觀經濟未見轉捩點，能見度仍較低，整體消費板塊估值尚未獲重估機會。

華能有條件增派息

華能受惠於煤價下跌，以及電量增長，首季經調整純利為43.77億元人民幣，按年增長1.18倍，優於市場預期。火電業務恢復盈利，經營現金流明顯改善，新能源業務快速拓展，雙軌並行下增強派息能力。隨着今年盈利前景改善，派息水平有望進一步提升。估值上，公司現價對應2024財年預測市盈率6.5倍，仍低於過去5年平均水平，股息率6.8厘，向上阻力位6.2元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)